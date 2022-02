Atac sălbatic asupra Harkovului! Zeci de civili au fost omorâți VIDEO Orașul Harkov, unul dintre cele mai mari din Ucraina, este luni la pranz sub asediul artileriei trupelor ruse de ocupație, potrivit presei ucrainene. Trupele ruse trag neincetat asupra principalelor obiective militare din oraș și din vecinatate, dar tirurile au lasat in urma zeci de civili morți, potrivit publicației LB.ua, care descrie ”iadul” in care sirenele ambulanțelor se aud non-stop printre tirurile de arma. ????Харьков. Ракетно-артиллерийский обстрел в районе Экватора???? pic.twitter.com/XIgigB8tuO — Pekвием по РФ #FreeNavalny #НЕТВОЙНЕ???????? (@RuFailedState) February 28, 2022 Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

