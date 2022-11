Inițiativa de a interzice vanzarea sarii iodate in magazine s-a lovit de Consiliul Legislativ, care a avizat negativ demersul. Daca propunerea ar fi adoptata, sarea iodata ar mai putea fi cumparata doar cu prescripție medicala, din farmacii. La inceputul lunii noiembrie, Alianța pentru Unirea Romanilor depunea la Senat un proiect de lege care restricționeaza comercializarea sarii iodate destinata consumului uman, pentru hrana animalelor, precum si pentru utilizarea in industria alimentara. Conform propunerii AUR, sarea iodata ar urma sa se se comercializeze doar in farmacii și sa poata fi cumparata…