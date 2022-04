Atac la Tiraspol, asupra unui sediu al autorității separatiste din Transnistria Presa din Republica Moldova anunța ca ar fi avut loc un atac la Tiraspol, asupra unui sediu al autoritații separatiste din Transnistria. S-au auzit explozii dintr-o cladire unde funcționeaza așa-zisul Minister al Securitații Publice din Transnistria. Cladirea a fost ținta unui atac cu lansatoare de grenade, iar exploziile ar fi fost cele ale grenadelor. Incidentul s-a produs in ziua de luni, 25 aprilie 2022. Cladirea a fost afectata dar nu au existat persoane ranite. Ziua de 25 aprilie era declarata zi nelucratoare in Transnistria, cu prilejul Paștelui ortodox. Urmarește Romania Libera pe Twitter… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

