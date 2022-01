Critici in interiorul Coaliției, pe tema gestionarii pandemiei de COVID-19. Purtatorul de cuvant al PNL-ului, Ionuț Stroe, nu iși ascunde nemulțumirea la adresa actualului ministru al Sanatații, social-democratul Alexandru Rafila. Totul, in ziua in care au fost anunțate aproape 10.000 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2. Liberalul arata cu […] The post Atac la Rafila, din interiorul PNL. „Cum oprim creșterea numarului de cazuri? Pentru ca rezultatele pana acum sunt proaste” first appeared on Ziarul National .