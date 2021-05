Stiri pe aceeasi tema

- Biroul presedintelui ceh Milos Zeman va opri furnizarea de informatii catre mai multe media de investigatii, printre care saptamanalul Respekt, site-ul de stiri Seznam Zpravy si cotidianul Denik N, informeaza luni euractiv.com. Masura vizeaza, de asemenea, postul public de televiziune ceh. Aceasta decizie…

- Comisia Europeana a numit-o in premiera pe finlandeza de culoare Michaela Moua in funcția de coordonator al luptei impotriva rasismului, indeplinind astfel un angajament important stabilit in Planul de acțiune al UE impotriva rasismului , potrivit unui comunicat. In noul sau rol, coordonatorul va…

- Aproximativ 10.000 de oameni au manifestat la Praga impotriva presedintelui ceh Milos Zeman, pe care-l denunta drept ”marioneta” Rusiei, pe fondul unei tensionari a relatiilor Pragai cu Moscova si expulzarii a zeci de diplomati de ambele parti, relateaza AFP si Reuters, potrivit news.ro. ”Noi…

- Jurnalista filipineza de investigatii, Maria Ressa, a fost desemnata castigatoarea Premiului mondial pentru libertatea presei UNESCO/Guillermo Cano in 2021. Ressa a fost propusa la recomandarea unui juriu international format din profesionisti din mass-media, dupa cum a anuntat organizatia cu sediul…

- Aproximativ 10.000 de persoane au protestat joi in centrul capitalei Praga impotriva a ceea considera ca este o politica pro-rusa a presedintelui Milos Zeman, informeaza dpa. Pastrand distantarea sociala pentru a respecta reglementarile impuse ca urmare a pandemiei de COVID-19, protestatarii…

- Grecia se pregatește sa ridice obligația turiștilor veniți din celelalte state UE sa intre in carantina de șase zile la intrarea in țara. Masura ar urma sa intre in vigoare incepand de luni. Acest lucru nu inseamna ca vor fi ridicate toate restricțiile și turiștii vor putea calatori liber in Grecia.…

- Ungaria va dona Republicii Cehe 40.000 de doze de vaccin anti-COVID-19 in prima jumatate a lunii mai, a anuntat sambata ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de agentia MTI. „Republica Ceha este (printre alte tari) intr-o situatie grea din cauza achizitiilor defectuoase ale Comisiei Europene”,…

- Cehia a decis sa introduca un bonus de carantina, in cadrul masurilor destinate combaterii pandemiei de coronavirus. Persoanele care sunt in carantina din cauza Covid-19 vor primi un bonus de pana la 370 de coroane (14 euro) pe zi, conform unui act normativ semnat vineri de presedintele Cehiei, Milos…