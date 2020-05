Stiri pe aceeasi tema

- In jurul orei 21:00, politistii timișeni ai fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat a patruns intr-o farmacie Helpnet de pe strada Gheorghe Lazar din municipiul Timișoara și i-a solicitat angajatei un anumit medicament care se elibereaza numai pe baza de prescripție medicala. La refuzul acesteia,…

- O batrana a fost atacata in preajma blocului unde locuia de un individ care o urmarise. Individul i-a smuls un cercel de aur de la ureche si s-a facut nevazut. Agresorul a fost retinut la scurt timp de politisti si va fi propus astazi la arestare preventiva.

- Rectorul MF "Carol Davila" din București, Viorel Jinga, a anunțat ca in acest an candidații la facultațile universitaților de Medicina și Farmacie din țara - București, Iași, Targu Mureș, Cluj-Napoca, Timișoara și Craiova - vor da examenul de admitere in aceeași zi, respectiv duminica, 26 iulie.Potrivit…

- Un tanar in varsta de 26 din Timișoara a jefuit o femeie intr-un magazin Profi aflat pe Calea Șagului din Timișoara, chiar in apropiere de Secția 3 Poliție. Barbatul a smuls 50 de lei din mana tinerei și a luat-o la fuga. Prietenul victimei a pornit in urmarirea infractorului care, in momentul in care…

- Romania are vaccinul anti-coronavirus, anunța, Virgil Paunescu, directorul Institutului de cercetari medicale OncoGen, dupa ce in luna ianuarie spunea ca a identificat strategia prin care acesta poate fi creat. Centrul de cercetare Oncogen din Timișoara, condus de profesorul Virgil Paunescu, fost consilier…

- Conducerea Universitatii de Medicina si Farmacie ”Victor Babes” din Timisoara a luat unele decizii in contextul imbolnavirilor cu coronavirus. Astfel, cursurile cu predare in limbile engleza si franceza se vor suspenda 14 zile.

- Conducerea Universitații de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara a luat masuri radicale, astazi, din cauza coronavirus. Astfel, potrivit reprezentanților instituției, „avand in vedere contextul epidemiologic actual”, toti studentii si cadrele didactice care au fost in ultimele 14 zile in…