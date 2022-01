Stiri pe aceeasi tema

- O gluma proasta l-a adus pe un tanar din judet in atentia politistilor botosaneni. „Inarmat” cu un pistol de jucarie, insa destul de realistic, un baiat de 16 ani, elev la un alt liceu din oras, a patruns in doua sali de clasa din Liceul Pedagogic si i-a amenintat cu pistolul de jucarie pe elevii celor…

- Un accident mortal s-a petrecut in Botoșani, acolo unde un tanar de 23 ani nu a mai avut nicio șansa, dupa ce mașina in care se afla s-a transformat intr-un morman de fiare. In urma impactului extrem de violent, un tanar de 19 ani a fost transportat in stare grava la spital. Ce infracțiune a […] The…

- Un tanar a fost ranit grav, luni, in urma unui accident rutier produs pe E 85, pe raza satului Buzeni din comuna Baluseni, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, tanarul se afla intr-un autoturism care a intrat…

- O tanar de 19 ani a fost batuta cu bestialitate de catre iubitul sau in varsta de 23 de ani, cu care este insarcinata și mai are inca doi copii acasa. Barbatul ar fi acuzat-o ca nu este el tatal copilului, astfel ca a luat o bucata de scandura și a lovit-o fara mila chiar in burta. Victima a ajuns de…

- Un tanar din Radauți-Prut, județul Botoșani, a murit intr-un teribil accident, luni dimineața, dupa ce mașina in care se afla s-a izbit de un cap de pod. El fusese mire sambata, cu doua zile inainte de accident, informeaza Observatornews . Tragedia a avut loc in jurul orei 4.30, pe un drum din localitatea…