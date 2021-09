Atac informatic la cel mai înalt nivel! Unde au lovit hackerii Hackerii au lovit din nou și nu oriunde, ci la cel mai inalt nivel. Aceștia au atacat parti din sistemul informatic al Organizatiei Natiunile Unite (ONU). Potrivit unui purtator de cuvant al Națiunilor Unite, hackeri neidentificati au patruns in parti din infrastructura ONU in aprilie. Oficialul ONU a precizat insa ca atacul a fost detectat si contracarat. Acesta nu a oferit detalii despre datele care ar fi fost sustrase. ONU se apara in prezent de noi atacuri legate de actiunea precedenta a hackerilor, a mai spus purtatorul de cuvant, precizand ca ONU este frecvent tinta atacurilor cibernetice,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

