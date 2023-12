Stiri pe aceeasi tema

- O fata in varsta de 14 ani a fost accidentata azi dimineata, in timp ce traversa strada printr-un loc nepermis, de un autoturism care a depasit un tramvai oprit in statie. La volanul masinii se afla un tanar in varsta de 21 de ani, care circula pe Bulevardul 3 August dinspre Piața Traian inspre strada…

- Analistul financiar Iancu Guda a realizat un calcul pentru a vedea cat trebuie sa circuli cu mașina personal pentru ca aceasta sa fie mai rentabila decat taxiul.Acesta spune ca trebuie sa circuli mai mult de 1000 de km pe luna, pentru a se renta sa deții o mașina și ca altfel Uber, Bolt sau taxiul sunt…

- Incident ingrozotior in București! O mașina de Poliție a nfost implicata intr-un accident rutier, duminica seara. Oamenii legii se aflau in misiune și aveau semnalele pornite, cand o șoferița a intrat in mașina pe care o conduceau. Autospeciala a fost distrusa complet, iar femeia a ajuns la spital.

- Incident șocant, in urma cu cateva seri, la Timișoara. O aparenta tentativa de rapire a fost surprinsa și transmisa live pe Facebook de activistul civic Vasile Cotoc, cunoscut publicului in urma protestelor din perioada pandemiei și din tentativele repetate de a da jos drapelele unor țari straine de…

- Un barbat, in varsta de 26 de ani, a condus un autoturism pe DN6, in Remetea Mare dinspre Timișoara inspre Lugoj, iar la un moment dat a patruns pe sensul opus de mers, intrand in coliziune cu o autoutilitara și ulterior cu un tir care circula in spatele autoutilitarei. In urma impactului, a rezultat…

- O femeie, in varsta de 31 de ani, a condus un autoturism pe strada Gheorghe Adam din Timișoara dinspre Calea Lugojului spre Padurea Verde, iar la un moment dat a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat, in varsta de 60 de ani, care se deplasa in fața sa și era angajat ... The post Accident…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a precizat ca Eduard-Valentin Stroe este noul director general al Politiei Locale Bucuresti, dar si ca isi doreste o modificare a organigramei, astfel incat numarul politistilor care se ocupa de ordine publica sa creasca de la 130 la 200.El si-a exprimat…

- Accident grav, vineri, la Timișoara. Potrivit IPJ Timiș, un barbat in varsta de 53 de ani a condus un autoturism pe strada Gavril Musicescu dinspre Calea Martirilor iar la intersecția cu strada Pius Brinzeu a fi intrat in coliziune cu o motocicleta condusa de un barbat in varsta de 35 de ani. In urma…