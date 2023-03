Atac în serie a rechinilor pe o plajă renumită O adolescenta a ramas fara un braț dupa un al doilea atac de rechin in doar doua zile dintr-o stațiune din Brazilia, scrie Mirror.co.uk. Prima victima, un baiat de 14 ani, a fost atacat de un rechin pe 5 martie și și-a pierdut piciorul din cauza ranilor profunde suferite pe plaja Piedade din statul Pernambuco, Brazilia. O adolescenta a fost atacata de un rechin A doua zi, o adolescenta a fost atacata de un rechin pe aceeași plaja și i-a fost amputat o parte din brațul stang. Poliția Militara a identificat-o drept Kaylane Timoteo Freitas. Fata a fost mutilata la aproximativ 500 de metri de atacul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

