- Politistii germani suspecteaza ca la Saarbrucken, unde presa locala a scris initial ca un barbat a deschis focul la intamplare intr-o zona din sud-estul orasului, doua persoane murind, a fost vorba de fapt de o drama familiala.

- Atac armat la Saarbrucken, Germania. Doua persoane au murit, iar alte doua au fost ranite, relateaza presa din Germania. Doua persoane au murit și alte doua au fost ranite, intr-un aatc armat comis de un barbat in varsta de 59 de ani, in Saarbrucken, Germania. Cei care au alertat poliția au fost vecinii…

- Doua persoane au murit, sambata, intr-un atac armat in orasul german Saarbrucken, iar mai multe persoane au fost ranite, relateaza presa din Germania.Vezi și: ALERTA in Franța: Gara din Marsilia a fost EVACUATA, traficul feroviar a fost INTREURPT, trupele speciale au intervenit - VIDEO…

- Accident pe Autostrada Soarelui, la Lehliu! Sase persoane au fost ranite intr-un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp la kilometrul 64 de pe A2, autostrada care leaga Bucurestiul de Constanta. Mii de soferi sunt acum blocati in trafic. Yeci de mii de romani se intorc in aceste momente…

- Cateva persoane au fost ucise si mai multe au fost ranite sambata in centrul orasului Munster, din vestul Germaniei, a anuntat politia germana pe Twitter, informeaza AFP. Potrivit mai multor media germane, o masina a intrat in multime in acest oras din landul Rhenania de Nord-Westphalia. Reuters transmite…

- Femeia care a deschis focul la sediul YouTube si-a impuscat prietenul, apoi s-a omorat, a relatat un martor, potrivit Fox News. Politistii au gasit-o pe aceasta moarta, in sediul companiei din San Bruno, California. Patru peroane au fost ranite in atacul armat comis marti la sediul YouTube din California…

- Barbatul de 34 de ani, identificat de politie ca Mario R., fost membru al partidului nationalist Alternativa pentru Germania (AfD), ar fi organizat un magazin clandestin online care a vandut in perioada mai-noiembrie 2016 unor cetateni germani "193 de arme pentru care se cere detinerea unui permis".…

- O femeie a fost gasita moarta in casa, cu capul zdrobit. Potrivit observator.tv, incidentul a avut loc in comuna Cotnari din Iasi si, din primele informatii, ar fi vorba despre fosta ziarista Alina Cozma. Politia nu confirma faptul ca ar fi vorba despre o crima, anchetatorii sugerand ca rana de la cap…