Atac dur al fermierilor români: ”Ucraina acționează în mod agresiv și abuziv” Reprezentanții organizațiilor agricultorilor din Romania au avut o poziție extrem de dura la intalnirea cu fermierii europeni, aratand ca Ucraina continua sa ridice provocari și sa acționeze intr-un mod agresiv, abuziv și lipsit de respect fața de țara noastra. Aceștia au cerut imparțirea cantitaților de cereale ucrainene in mod egal, catre toate celelalte state din […] The post Atac dur al fermierilor romani: ”Ucraina acționeaza in mod agresiv și abuziv” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Bulgariei a decis sa opreasca temporar anumite importuri agricole din Ucraina, dupa ce fermierii locali au declanșat proteste masive la inceputul acestei saptamani și au blocat vamile de la frontiera cu Romania.

- Asociatia Fermierilor din Romania (AFR) solicita autoritatilor prelungirea unilaterala a interdictiei de import a cerealelor si oleginoaselor din Ucraina, cu intrare imediata in vigoare, pentru o perioada de minim 60 de zile, si compensatii financiare pentru preturile de dumping si cresterea tarifelor…

- Ministrul Agriculturii Florin Barbu a declarat ca, luni de la ora 18.00, va avea o intalnire cu asociatiile de fermieri pe tema importului cerealelor din Ucraina si a oferit asigurari ca incepand cu data de 15 septembrie „nu a intrat niciun bob” pe teritoriul tarii noastre si, nici in urmatoarele 30…

- Romania, alaturi de vecinii sai Polonia, Ungaria, Bulgaria și Slovacia, au facut compromisuri semnificative pentru a face fața “amenințarilor la adresa securitații alimentare globale” și pentru a sprijini fermierii ucraineni care sufera din cauza razboiului. Aceste compromisuri includ facilitarea exporturilor…

- Europarlamentarul Eugen Tomac cere masuri imediate pentru sprijinirea fermierilor romani afectați de exporturile din Ucraina. PMP-istul spune ca romanii ajuta insa sunt penalizați de Comisie, iar tergiversarea intrarii Romaniei in Schengen complica și mai rau lucrurile."Acordul pe cerealele ucrainene…

- ”Bulgaria este, de ani buni, in top 3 destinatii turistice pentru romani. In 2019, an de referinta pentru turismul international, tara vecina a raportat 2,1 milioane de vizitatori din Romania! In mai putin de doua luni din acest an (1 iunie – 25 iulie), din circa 800.000 turisti straini inregistrati…

- Ambasada Ucrainei la București a facut miercuri seara un apel la oameni sa nu filmeze și sa nu distribuie materiale video cu dronele care ataca porturile de la Dunare. „Agresorul rus monitorizeaza activ internetul si, primind informatii suplimentare, isi ajusteaza atacurile sale”, transmite Ucraina.…

- SUA impun de la 1 august restrictii pentru calatoriile fara viza de care beneficiaza cetațenii Ungariei, prin programul Visa Waiver. Masura vizeaza pașapoartele emise intre 2011 și 2020, despre care autoritațile de la Washington cred ca au probleme de securitate. E vorba despre vizele emise cetațenilor…