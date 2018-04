Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ranite in urma unui atac cu vehicul produs vineri dupa-amiaza in fata unei moschei din orasul britanic Birmingham, iar anchetatorii nu exclud posibilitatea unui act terorist.

- Accident grav pe DN1, la Tancabești, soldat cu 7 raniți in seara zilei de 20 aprilie. Accidentul, in care au fost implicate 2 mașini, s-a soldat cu 7 raniți, (5 adulți și 2 copii), iar 2 persoane sunt incarcerate. UPDATE – ORA 20.10: Cele doua persoane incarcerate au fost extrase și sa afla in grija…

- Accident grav in jurul pranzului, astazi, pe o șosea din județul Arad. Șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului, a ajuns pe contrasens și a izbit o autoutilitara ce venea din sens opus. In urma impactului, pasagera din mașina, o femeie de 44 de ani a ramas incarcerata, fiind nevoie de intervenția…

- Trei oameni au murit și cel puțin șase au fost raniți grav, luni, în urma unui impact frontal produs între doua mașini, pe DN 65, în județul Galați, dupa o depașire neregulamentara Cea de-a treia victima, care fusese transportata în stare critica la Unitatea de Primiri…

- Cel putin 35 de persoane au fost ranite, doua fiind in stare grava, in urma coliziunii intre doua trenuri de metrou, in orasul german Duisburg, au anuntat marti dupa-amiaza autoritatile regionale. 35 de persoane au primit ingrijiri medicale, iar 22 au fost transportate la spital, doua fiind in stare…

- Trei persoane si-au pierdut viata si alte ''16 au fost ranite'', intre care ''cel putin doua'' sunt in stare grava, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron, in urma a ceea ce el a numit un act ''al terorismului islamist'' comis vineri in sudul…

- Patru persoane au fost ucise in explozia unui imobil la Leicester, in Anglia, duminica seara, a carei origine nu a fost legata de terorism, iar serviciile de salvare au cautat eventuali supravietuitori pana luni, scrie AFP.”Patru persoane au murit in explozia care a avut loc intr-o proprietate…