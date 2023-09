Stiri pe aceeasi tema

- Moscova a atacat din nou, in noaptea de luni spre marți, regiunea Odesa, la granița cu Romania, in apropiere de localitatea Isaccea din județul Tulcea, relateaza Hotnews . 09:25. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Tulcea au precizat ca nu a fost transmis mesaj Ro-Alert in cursul…

- Atac cu drone in noaptea de luni spre marti, pe malul ucrainean al Dunarii, in zona localitatii Orlovka, unele cazand in apropierea unui bac cu romani care pleca spre Isaccea. Pe Facebook au fost postate imagini cu exploziile si de pe bac cu un barbat care striga ”Fugi!” “Mai vine o drona, fugi ca…

- Un atac cu drone a avut loc in noaptea de luni spre marti, pe malul ucrainean al Dunarii, in zona localitatii Orlovka, unele cazand in apropierea unui bac cu romani care pleca spre Isaccea. Garda de Coasta a anuntat inchiderea traficului prin PTF Isaccea, noteaza news.ro.Imagini distribuite pe Facebook…

- Portul ucrainean Reni de pe Dunare, aflat in apropiere de granita cu Romania, a fost bombardat, din nou, noaptea trecuta de rusi. Bombardamentele au avut loc intre orele 02.00 si 04.00. Romanii aflati in zona au filmat atacul rusilor si au publicat imaginile pe Twitter. Several waves of drone attacks…

