Alerta in Marea Neagra. A avut loc un atac cu drona in urma cu doar cateva ore. Guvernatorul acestui oras din Crimeea, peninsula ucraineana anexata ilegal de Rusia, Mihail Razvojaiev, anunța ca un atac cu drona a vizat sambata Statul Major al flotei ruse la Marea Neagra, in Sevastopol, scrie AFP citata de Agerpres. Acesta precizeaza insa ca nu a fost inregistrata nicio victima și doar pagube minime. „Drona a fost doborata chiar deasupra Statului Major al flotei, a cazut pe acoperis si a luat foc”, a scris Razvojaiev pe contul sau de Telegram. Incidentul „nu a provocat pagube majore”, nici raniti,…