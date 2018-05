Atac cu cuțitul în centrul Parisului: O persoană a murit, două sunt grav rănite ”Un individ a agresat cinci persoane in aceasta seara (sambata seara, n.r.), puțin dupa ora 21.00, in arondismentul 2 Paris, in cartierul Monsigny. Poliția a intervenit prompt și a ripostat, atacatorul fiind ucis. Una dintre victimele atacului a murit din cauza ranilor multiple. Doua persoane au fost grav ranite și au fost transportate la Spitalul Georges-Pompidou. Alte doua persoane au fost ranite ușor”, a declarat prefectul care se afla la fața locului, potrivit sursei citate. Articolul integral pe HOTNEWS . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

