- Un "atac cu rachete" a ranit patru persoane si a avariat "infrastructuri critice" la Liov, in vestul Ucrainei, au anuntat joi dimineata autoritatile locale, informeaza AFP, citat de news.ro."In acest moment stim ca exista patru persoane ranite in urma atacului cu rachete (...) O persoana in stare…

- Forțele armate ale Ucrainei continua sa avanseze in zonele Bakhmut, Melitopol și Berdiansk și au eliberat 37 de kilometri patrați doar saptamana trecuta, potrivit viceministrului Apararii, Hanna Maliar.„In Est, atat operațiunile ofensive, cat și cele defensive continua. Ne indreptam in direcția…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a multumit trupelor sale pentru castigurile teritoriale pe care le revendica in apropierea orasului devastat Bahmut din estul tarii, ironizand reactia „isterica” a Moscovei care sustine ca a respins atacuri de amploare, noteaza AFP. „Vedem cat de isteric reactioneaza…

- O explozie in apropierea orașului Dnipro, din centrul Ucrainei, a afectat sambata o locuința cu doua etaje, ranind 20 de persoane, inclusiv cinci copii, a declarat guvernatorul regional, citat de Reuters. Guvernatorul Serhiy Lysak a scis pe Telegram ca trei dintre copii sunt in stare grava. In total,…

- Un alt atac asupra regiunii de nord a Ucrainei, Harkov a ucis doua persoane, a declarat guvernatorul acesteia, potrivit Sky News. Intr-o postare pe Telegram, Oleg Sinegubov a spus ca Rusia a lansat sambata doua bombe aeriene intr-un sat din districtul Kupiansk. Un barbat si o femeie in varsta au fost…

- Administratia militara a Kievului a afirmat joi ca apararea antiaeriana a capitalei a respins integral un nou atac „masiv” al dronelor rusesti asupra orasului, „al doisprezecelea” in luna mai, relateaza AFP. Rusia „a atacat din nou Kievul pe calea aerului”, a scris pe Telegram seful administratiei civile…

- Administratia de la Washington a anuntat, marti, asistenta militara suplimentara pentru Ucraina, in valoare totala de 1,2 miliarde de dolari, in continuarea eforturilor pentru a ajuta armata ucraineana sa respinga invazia militara rusa.Noul plan de asistenta are rolul de a reafirma "sustinerea constanta…

- Bombardamente ruse ‘masive’ s-au soldat miercuri cu cel putin 16 morti si 22 de raniti in regiunea Herson, sudul Ucrainei, informeaza AFP si dpa. ‘Atac masiv al ocupantilor impotriva civililor in regiunea Herson: bilantul a crescut la 16 persoane’ ucise, a anuntat Parchetul regional pe Telegram. Potrivit…