Atac cu acid. Proteste la Kiev Atac cu acid. Cateva zeci de persoane au denuntat miercuri la Kiev lipsa de actiune a fortelor de ordine dupa atacul cu acid impotriva unei activiste anticoruptie, ultimul episod dintr-o serie de incidente care au vizat militanti, relateaza AFP. Protestatarii (reprezentanti ai ONG-urilor, jurnalisti si un deputat) adunati in fata Ministerului de Interne au purtat pancarte cu mesaje precum 'Impunitatea ucide' sau 'Pedepsiti raul'. Marti, la Herson (sud), activista si consiliera primarului, Katerina Gandziuk, care denunta coruptia in filiala regionala a Ministerului de Interne, a fost… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

