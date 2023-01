Atac cibernetic la un spital din Botoșani. Ce vor hackerii în schimbul bazei de date Recent, Spitalul de Recuperare Sfantul Gheorghe din Botoșani a fost ținta unui atac informatic de tip ransomware. Hackerii au o rascumparare pentru decriptarea datelor de pe servere Atacul seamana cu cel din vara lui 2019, atunci cand patru spitale din Romania au fost afectate de PHOBOS. Poarta de intrare in sistemul informatic ar fi fost o conexiune de la distanța folosita de una dintre cele doua firme de mentenanța. Hackerii cer 50.000 de euro Prin intermediul unei conexiuni RDP, hackerii au intrat in sistem și au criptat baza de date de pe luna decembrie. Ulterior, aceștia au lasat și un mesaj,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

