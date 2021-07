Atac cibernetic asupra mai multor companii

Stiri pe aceeasi tema

- Panasonic Corp și-a vândut participația la Tesla Motors pentru 400 miliarde yeni (3,6 miliarde dolari), a anunțat compania nipona. Panasonic este cel mai vechi partener industrial al Tesla, a furnizat baterii pentru mașinile electrice înca din primii ani ai Tesla și cele doua companii au…

- Romania va fi pe harta lumii in ceea ce privește producția de baterii, iar resursele de grafit ale țarii vor fi exploatate prin Salrom, anunța ministrul Economiei, Claudiu Nasui, potrivit Mediafax. „Romania va fi pe harta lumii in ceea ce privește producția de baterii. Resursele de grafit…

- Probleme de funcționare ale internetului, la nivel global. Site-urile mai multor companii multinaționale din intreaga lume au cazut, in aceasta dimineața. Printre ele, companii aeriene și chiar banci din SUA și Australia. Potrivit Downdetector sint mii de sesizari privind nefuncționarea site-urilor…

- Expertii Kaspersky au descoperit in luna aprilie o serie de atacuri tintite impotriva mai multor companii, folosind un lant nedescoperit anterior de exploatari ale vulnerabilitatilor de tip zero-days din Google Chrome si Microsoft Windows. Un comunicat de presa al producatorului de solutii…

- Departamentul de Justitie al SUA a lansat o investigatie penala impotriva Eli Lilly, axata pe nereguli in productie si manipularea datelor la fabrica din Branchburg, New Jersey, care produce tratamentul pentru Covid-19 al gigantului farmaceutic si alte medicamente, au declarat trei persoane apropiate…

- Un tren de marfa cu mașini Ford face in mod frecvent 26 de ore pe cei 400 km dintre Craiova și granița cu Ungaria, iar la vama mai sta inca noua ore, pentru ca nu suntem in Schengen, iar controalele dureaza. „Viteza medie este de 15-20 de kilometri pe ora, mai puțin decat pot eu sa prind cu bicicleta.…

- Raluka a convins deja pe toata lumea ca este o artista lipsita de inhibiții, astfel ca o ieșire „ca intre baieți„ nu a deranjat-o deloc, ba chiar din contra! Iata cum au surprins-o paparazzii SpyNews.ro pe frumoasa vedeta, in toiul zilei. Oare Pepe știe pe unde umbla cantareața?

- Cu peste un milion de bilete cumparate de calatorii clujeni - in martie 2021 - prin sistemele electronice de plata, Compania de Transport Public Cluj-Napoca este in primele 10 companii din acest sector in Europa.