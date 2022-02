Stiri pe aceeasi tema

- Politistii l-au prins, vineri, pe un tanar acuzat ca a injunghiat marti seara un barbat, intr-o benzinarie din municipiul Sibiu, informeaza un comunicat de presa al Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Sibiu.

- Ieri, 8 februarie 2022, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Baia de Arieș au reținut, pentru 24 de ore, un tanar de 23 de ani, din Baia de Arieș, care este banuit de savarșirea unui furt. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, la sfarșitul lunii noiembrie 2021, ar fi patruns,…

- In cursul acestei dimineți, polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Urbana Timișoara au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul ca persoane necunoscute ar fi patruns in sediul Baroului Timis, situat pe strada Lucian Blaga. Polițiștii s-au deplasat de urgența la fața locului, iar in urma…

- Un sofer care avea permisul de conducere suspendat si care era urmarit in trafic de politistii aradeni, pentru ca nu oprise la semnale, a provocat un accident feroviar usor, la trecerea peste calea ferata din Vinga, urmaritul fiind ranit si transportat la spital, informeaza Agerpres . Incidentul a avut…

- Polițiștii din Vaslui au intervenit marți, 4 ianuarie, pentru aplanarea unui conflict izbucnit intr-o sala de jocuri de noroc, dupa ce un barbat a pierdut o suma importanta la pacanele. Pana la sosirea echipajelor, barbatul in varsta de 35 de ani a blocat circulația, așezandu-se pe șosea. In urma verificarilor,…

- Polițiștii din Brezoi și posturilor de poliție Caineni, Perișani, Titești, Racovița și Boișoara au reținut pentru 24 de ore un barbat din comuna Caineni, banuit de comiterea infracțiunii de distrugere. Ulterior, barbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Polițiștii din Brezoi au fost sesizați…

- RETINUT PENTRU FURT Politistii ialomiteni au identificat un tanar de 20 de ani, banuit ca ar fi sustras un colet dintr un autovehicul. Cel in cauza a fost retinut pentru 24 de ore si introdus in arestul Inspectoratului de Politie Judetean Ialomita. Politistii din cadrul Politiei Municipiului Slobozia,…