Atac armat într-un oficu poştal din Memphis soldat cu trei morţi Un angajat al postei americane a deschis focul marti la locul sau de munca din Memphis, statul Tennessee, omorand doua persoane inainte de a intoarce arma asupra lui, au indicat serviciile postale si autoritatile locale, noteaza AFP preluat de agerpres. "Serviciul postal ancheteaza un atac armat care a avut loc mai devreme" in orasul Memphis, a informat posta americana intr-un comunicat.

"Trei angajati au murit. In prezent nu mai exista nicio amenintare", a precizat US Post.



Atacatorul este unul dintre cei trei angajati care au murit si se pare ca s-a sinucis, a afirmat la randul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit si 12 au fost ranite intr-un atac armat la un magazin alimentar din Tennessee, a anuntat politia statala joi seara, informeaza BBC, potrivit news.ro. Atacul a avut loc, joi dupa-amiaza, intr-un magazin Kroger din Collierville, aflat la aproximativ 55 de kilometri de Memphis.…

- O persoana a fost omorata și cel puțin 14 au fost ranite intr-un atac armat, intr-un supermarket din Collierville, Tennessee. Un barbat a deschis focul in magazin, ca mai apoi sa se sinucida. Autoritațile au fost anunțate despre atac la ora locala 13.30. „Atunci cand am ajuns acolo, am gasit mai multe…

- Un barbat a deschis focul intr-un supermarket din Collierville, Tennessee, apoi s-a sinucis. Potrivit primelor informatii oferite de politisti, o persoana a murit si cel putin alte 12 sunt ranite.

- Un individ inarmat a deschis focul intr-un supermarket din Collierville, o suburbie cu 50.000 de locuitori a orașului Memphis, statul american Tennessee. Potrivit CNN , cel puțin o persoana a murit, iar alte 14 sunt ranite, dintre care 5 in stare grava. Atacatorul s-a sinucis, a anuntat politia. Autoritatile…

- Un atac armat s-a produs intr-o universitate din orașul rus Perm, soldat cu mai mulți morți și raniți. Studenții au sarit pe fereastra pentru a scapa de atacatori. Universitatea din Perm este una dintre cele mai mari din țara. Opt persoane au fost ucise și alte 14 ranite, potrivit celui mai recent bilanț…

- Un atac armat s-a produs intr-o universitate din orașul rus Perm. Cel puțin 4 persoane au fost ranite, relateaza agențiile de presa din Rusia. Sunt relatari ca ar fi și morți, dar infomația nu a fost confirmata.

- O curte de apel federala a confirmat miercuri condamnarea la moarte a americanului Dylann Roof, care a impuscat mortal noua persoane de culoare intr-o biserica din Carolina de Sud in 2015, un atac armat care a socat planeta, relateaza AFP. "Niciun rezumat clinic si nicio analiza juridica minutioasa…

- Doi oameni, un barbat și o femeie, au murit și alți 4 au fost raniți, unul grav, intr-un accident de circulație care a avut loc marți de dimineața pe A1 , la km 26, in sensul spre București. Accidentul s-a produs inainte de ora 9, cand o autoutilitara a lovit un autoturism staționat pe banda de urgența.…