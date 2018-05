Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au descoperit șapte trupuri neinsuflețite, la o ferma din Osmington, din Australia de Vest, regiunea Margaret River, in jurul orei locale 05.00, vineri dimineața. Patru copii și trei adulți au fost omorați,. in ceea ce poate fi cea mai mare tragedie cu care statul s-a confruntat, de la masacrul…

- CHIȘINAU, 8 mai — Sputnik. Au trecut sarbatorile pascale și Poliția de Frontiera reia practica de anul trecut de a le înmâna citații șoferilor ce se eschiveaza de la raspunderea contravenționala chiar la punctele de trecere a frontierei. Și anume: polițiștii de Frontiera,…

- Cel putin 30 de persoane, dintre care 27 de copii, si-au pierdut viata luni cand autobuzul in care se aflau s-a prabusit intr-o prapastie adanca la poalele Muntilor Himalaya, in statul Himachal Pradesh din nordul Indiei, a anuntat politia, citata de AFP, conform agerpres.ro. "Autobuzul a alunecat…

- Un grav incident s-a petrecut intr-un autobuz din Capitala, sambata dupa-amiaza. Un barbat a fost taiat de un alt calator in urma unui scandal și a pierdut mult sange. Poliția a deschis o ancheta și a reținut agresorul pentru interogatoriu. Din primele cercetari ale Poliției, scandalul a izbucnit dupa…

- Doua persoane au fost ucise in orasul Zurich, dar situatia este acum sub control, a anuntat vineri dupa-amiaza Politia elvetiana, potrivit Mediafax. “Doua persoane au murit in urma unui atac produs pe Bulevardul Lager / Europa din Zurich”, a confirmat ...

- Politia a anuntat ca un atacator mascat a deschis focul asupra unui grup de oameni in fata unui restaurant din San Antonio (Texas), ranind un copil de sase ani si trei adulti, toti membri ai unei familii, scrie Fox News. Seful politiei, William McManus, a declarat ca doi dintre adulti se afla intr-o…