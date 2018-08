Stiri pe aceeasi tema

- One suspect is dead at the scene, unknown at this time if we have a second suspect. Searches are being conducted. https://t.co/qBJvkaO7xT— Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) August 26, 2018 Nu se știe deocamdata daca s-au înregistrat victime. Presa locala a transmis în…

- UPDATEUn incident armat in curs de desfasurare duminica in Jacksonville, in statul american Florida, s-a soldat pana acum cu mai multi morti, transmit agentiile internationale de presa. Biroul serifului din localitate a facut apel prin Twitter la evitarea zonei, care nu este sigura: "Nu putem…

- China a fost de acord sa inceapa discuțiile cu Marea Britanie pe tema unui acord comercial post-Brexit, a declarat luni ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, in cadrul unei conferințe de presa in Beijing, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Declarațiile lui Jeremy Hunt au fost facute…

- Un tren a deraiat duminica in nord-vestul Turciei, inregistrandu-se multi morti si raniti, a relatat agentia de presa Demiroren, citata de Reuters. Potrivit agentiei de presa Anadolu, cinci vagoane au...

- Un tren a deraiat duminica in nord-vestul Turciei, inregistrandu-se multi morti si raniti, a relatat agentia de presa Demiroren, citata de Reuters. Potrivit agentiei de presa Anadolu, cinci vagoane au iesit de pe sina intr-o regiune in apropiere de granita cu Grecia. Trenul transporta peste…

- Un tren a deraiat duminica in nord-vestul Turciei, inregistrandu-se cel puțin 13 morti si 73 de raniti, a relatat agentia de presa Demiroren, citata de Reuters. Potrivit agentiei de presa Anadolu, cinci vagoane au iesit de pe sina intr-o regiune in apropiere de granita cu Grecia. Trenul transporta peste…

- Imparatul Akihito al Japoniei, in varsta de 84 de ani, a fost diagnosticat cu anemie cerebrala, dupa ce, in dimineața zilei de luni, a acuzat stari de vertij și greața, a anunțat biroul de presa al casei imperiale, transmite Reuters, conform mediafax. Imparatul Akihito "s-a simțit brusc rau",…

- Un barbat a impuscat mortal marti doi ofiteri de politie și un trecator in centrul orasului Liege din estul Belgiei. El a fost impușcat de polițiști dupa ce a luat ostatica o femeie, conform Reuters si AFP. Potrivit primelor informații, atacatorul a deschis focul asupra unei patrule de poliție care…