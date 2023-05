Atac armat în port. Cel puţin 10 persoane au murit / Autoritățile au instituit stare de urgență 10 oameni au fost uciși intr-un atac armat comis in portul Guayaquil, capitala economica a Ecuadorului. Autoritațile au instituit deja starea de urgenta din cauza violentei legate de traficul de droguri. 12 persoane, ciuruite de gloanțe Atacul, care s-a produs sambata, spre miezul noptii, a avut loc intr-un atelier mecanic, unde mai mulți oameni se […] The post Atac armat in port. Cel putin 10 persoane au murit / Autoritațile au instituit stare de urgența first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

