Atac armat în fața unei școli din Austria. Un elev a fost rănit Un elev a fost ranit intr-un atac armat in fața unei școli din Austria, dupa ce un tanar a deschis focul in orașul Mistelbach. Autorul atacului este un austriac de 18 ani. Acesta s-a predat poliției imediat dupa incident și a marturisit ca intenționa sa comita și alte atacuri. Tanarul care planificase atacul a renunțat la planul sau dupa ce arma i s-a blocat cand a incercat sa traga și asupra altor elevi. Abia atunci a parasit locul incidentului și s-a predat autoritaților. “In prezent, nu exista indicii ca el a avut complici. Un caracter rasist sau extremist… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Elev ranit intr-un atac armat in fața unei școli din Austria, dupa ce un tanar a deschis focul in orașul Mistelbach. Atacatorul, un austriac de 18 ani, s-a predat poliției dupa incident și a marturisit ca intenționa sa comita și alte astfel de atacuri, scrie Agerpres citand DPA. Tanarul care planificase…

- Inregistrarea respectiva cuprinde opt secvente filmate de doi ofiteri care alearga spre hotelul Mandalay Bay si apoi intra in imobil. Pe inregistrare pot fi vazuti mai multi ofiteri de politie care asteapta pe casa scarii in timpul detonarii unei incarcaturi explozive pentru a patrunde in camera atacatorului,…

- O femeie de 39 de ani, identificata de politia americanca drept autoarea atacului armat de la sediul YouTube din California, acuza compania online de discriminare la adresa ei, potrivit contului ei pe retelele de socializare, informeaza site-ul postului NBC News. Femeia, care a comis…

- Cel putin cinci persoane au fost ranite intr-un atac armat produs marti dupa-amiaza (in cursul noptii de marti spre miercuri, ora Romaniei) la sediul companiei online YouTube, in oraselul San Bruno, situat in statul California, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate americane.

- Magistratii de la Judecatoria Vaslui au dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile a unui tanar din comuna Osesti, acuzat ca a intrat inarmat cu un cutit intr-o scoala din comuna, unde a amenintat o eleva, pe mama acesteia si pe o profesoara si a ranit minora cu cutitul in zona mainilor. Barbatul…

- Un adolescent ce a fost impușcat de cinci ori, saptamana trecuta, in timpul impușcaturilor de la liceul din Parkland, Florida, in timp ce incerca sa salveze viaților a 20 de colegi, a supraviețuit operațiilor și se simte mai bine, scrie digi24.ro.

- Politia federala americana a recunoscut vineri ca nu a luat masurile care se impuneau dupa ce a fost avertizata, in ianuarie, cu privire la potentialul pericol pe cae-l reprezenta Nikolas Cruz, un adolescent de 19 ani care a ucis miercuri 17 persoane intr-un liceu din Florida, scrie AFP. FBI a precizat…

- FBI-ul a primit avertismente in legatura cu Nikolas Cruz, autorul atacului armat de la un liceu din Florida, soldat cu 17 morti, dupa acesta ar fi comentat anul trecut pe YouTube ca vrea sa fie "un vanator profesionist in scoli", informeaza site-ul postului BBC News.