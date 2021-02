Stiri pe aceeasi tema

- Un atac armat asupra participantilor la o petrecere din Mexic s-a soldat sambata cu cel putin 11 morti, transmite dpa potrivit Agerpres. "Cadavrele a zece barbati cu rani de gloante au fost gasite pe trotuar", a comunicat procuratura din statul Jalisco. In casa unde avea loc petrecerea a fost descoperit…

- Atacurile aeriene ale armatei americane in estul Siriei au omorat cel putin 17 persoane, au declarat vineri surse locale si o sursa medicala, potrivit Reuters, citata de AGERPRES. Pentagonul a anuntat ca Statele Unite au lovit in noaptea de joi spre vineri infrastructuri utilizate de militiile…

- Cel putin trei persoane au fost ucise si alte zece au fost ranite de o tornada care s-a abatut luni seara asupra statului american Carolina de Nord, au anuntat marti reprezentantii serviciului local de interventie si salvare, citate de AFP.

- Cel putin 17 persoane au fost ucise duminica intr-un atac asupra unui hotel din centrul capitalei somaleze. O masina-capcana a explodat la intrarea in hotelul Afrik, in centrul capitalei Mogadishu, dupa care au urmat focuri de arma intense, potrivit unui reporter al DPA care se afla la fata locului…

- Cel putin opt persoane au murit si alte aproximativ 240 au fost ranite in urma unei puternice furtuni de iarna care a afectat duminica regiuni costiere situate de-a lungul Marii Japoniei, au relatat media locale, informeaza DPA. Multe persoane au murit in timp ce degajau zapada, pe masura…

- Conform autoritaților, in total, pana astazi, 16.506 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.In intervalul 07.01.2021 (10:00) – 08.01.2021 (10:00) au fost raportate 96 de decese (60 barbați și 36 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele…

- Au fost momente de spaima in Croatia, unde un cutremur cu magnitudine 6,6, cel mai puternic din acest an, a lovit centrul tarii. La scurt timp s-a produs și o replica de 4,5 pe Richter. Primarul din Petrina, localitatea in care s-au prabușit cele mai multe cladiri, a confirmat moartea unui copil și…