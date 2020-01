Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin opt civili, intre care cinci copii, au fost ucisi marti in raiduri ale aviatiei ruse intr-un sat din nord-vestul Siriei in care se afla persoane stramutate, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza AFP, potrivit Agerpres. Potrivit ONG-ului, atacurile au vizat…

- Cel putin opt civili, între care cinci copii, au fost ucisi marti în raiduri ale aviatiei ruse într-un sat din nord-vestul Siriei în care se afla persoane stramutate, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza AFP. Potrivit ONG-ului,…

- Cel putin 12 civili, printre care sase copii, au fost ucisi sambata in Siria in cursul unor raiduri aeriene intreprinse in provincia Idlib de regimul de la Damasc sau de aliatul sau rus, a raportat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP, potrivit Agerpres.Un armistitiu…

- Cel puțin cinci membri ai unei familii, inclusiv doi nou-nascuți, au fost uciși in urma unui atac armat care a avut loc in nordul Mexicului, relateaza presa locala, care a precizat ca se crede ca victimele aveau cetațenie americana, informeaza publicația The New York Times, scrie Mediafax.Autoritațile…

- Persoane inarmate au luat cu asalt baza militara situata la nord de Diffa, in sud-estul Nigerului, la granița cu Nigeria, unde este activ grupul jihadist Boko Haram. "Baza a fost atacata in timpul noptii. Inca nu controlam situatia. Se pare ca numarul mortilor in randul militarilor este de cel putin…

- Cel puțin opt soldați au fost uciși și alți doi raniți de un camarad intr-o baza militara rusa din estul țarii, potrivit Deutsche Welle. Tragedia a avut loc astazi, in Gorny, regiunea Lacului Baikal, la aproximativ 150 de kilometri la nord de granița cu Mongolia. Un militar in termen, care facea de…

- Un militar rus și-a impușcat mortal opt colegi la o baza militara din Gorny, o localitate din Extremul Orient rus. Informația a fost confirmata de Ministerul Apararii din Rusia, anunța agenția Interfax, citata de Independent. Alți doi soldați au fost raniți in atacul care a avut loc in regiunea Transbaikal…

- Cel putin noua civili au fost ucisi in nord-estul Siriei de la inceperea ofensivei militare a Turciei, anunta grupul insurgent Fortele Democratice Siriene (SDF), conform agentiei de presa Reuters, anunța MEDIAFAX.Citește și: Victor Ponta iși ‘toarna’ foștii colegi din PSD: ‘Am sute de mesaje…