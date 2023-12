Stiri pe aceeasi tema

- Activistii italieni de mediu au folosit sambata, 9 decembrie, un colorant pentru a inverzi apa din Marele Canal din Venetia, in semn de protest fata de ceea ce ei considera a fi o lipsa de progres la summitul COP28 privind clima, din Dubai, informeaza agenția de presa Reuters, preluata de news.ro.Protestatarii…

- Trei barbați din Livezile, acuzați de tentativa de omor, risca sa ajunga pentru ani buni dupa gratii, dupa ce, in ajun de Paște, i-au administrat unui consatean o bataie sora cu moartea. Incidentul s-a petrecut pe fondul consumului de alcool, dupa ce au petrecut in locuința unuia dintre inculpați. Marius…

- MAE informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Italia ca va fi organizata o greva generala la nivel național in sectorul transportului public, luni, 27 noiembrie 2023, cu o durata preconizata de 24 de ore. Cetațenii romani pot solicita asistența consulara…

- Compania petroliera Shell actioneaza in instanta organizatia ecologista Greenpeace, pentru daune inregistrate dupa ce activistii au urcat la bordul unui vas de productie al Shell, in timp ce acesta se afla in tranzit pe mare, in cursul acestui an.Greenpeace a anuntat ca Shell solicita 2,1 milioane…

- Israel a indemnat Rusia sa protejeze evreii, dupa ce un grup de persoane din republica rusa Daghestan, majoritar musulmana, a luat cu asalt aeroportul din Mahacikala, capitala republicii, unde s-a anuntat ca urma sa aterizeze un avion care venea de la Tel Aviv, informeaza Rador Radio Romania.Imaginile…

- Interceptarea unui avion militar canadian de catre avioanele de lupta chinezesti - incident petrecut luni in spatiul aerian international - este inacceptabila, periculoasa și nesabuita, a declarat ministrul canadian al apararii, Bill Blair, scrie Rador Radio Romania.Blair a facut aceste afirmatii…

- Jurnalistul Roberto Saviano a numit-o „bastard” pe Giorgia Meloni, in decembrie 2020, in timp ce o critica pentru poziția ei privind migrația, iar acum a fost amendat cu 1.000 de euro, dar pedeapsa este cu suspendare, au relatat BBC și agenția Reuters.Deși va trebui sa plateasca amenda numai daca va…