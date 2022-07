ASUS ZenFone 9 primeşte o dată de lansare: 28 iulie 2022 La doar cateva zile dupa o scapare serioasa, ASUS ZenFone 9 primeste si o data de lansare oficiala: 28 iulie. Acesta este probabil flagship-ul cel mai bine pastrat secret din anul 2022 si se pare ca va fi un telefon compact ca si predecesorul sau. ASUS ZenFone 8 a debutat in mai 2021 si va primi un succesor spre finalul acestei luni. ZenFone 9 va debuta prin intermediul a multiple evenimente organizate la New York, Berlin si Taipei, ele urmand a fi transmise pe YouTube si alte conturi social media ale companiei. ASUS nu dezvaluie mai mult decat un teaser cu zona frontala a noului smartphone. Totusi… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

