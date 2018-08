Stiri pe aceeasi tema

- NVIDIA a anuntat noua serie de placi video GeForce 20, primele modele prezentate fiind GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080 si GeForce RTX 2070. Acestea sunt cele mai puternice placi video destinate gamerilor realizate vreodata, oferind un aport de performanta impresionant fata de generatia precedenta,…

- Astazi la ora 19:00 a Romaniei, NVIDIA va da startul conferintei Be For The Game, unde sunt asteptate noi anunturi despre noua sa gama de placi video. Zvonurile si informatiile care s-au „scurs” pe internet sugereaza ca vom vedea nu una, nu doua ci trei placi video de generatie noua, care vor purta…

- In primavara lui 2016 se lansa GTX 1080, prima placa video din seria GTX 10 de la NVIDIA. De atunci au aparut multe alte modele mid-range si entry level si cateva mai puternice, insa dupa mai bine de doi ani, aceasta placa grafica este inca valabila si inca costa destul de mult. Se pare insa ca producatorul…

- Sistemul competițional se va schimba in acest sezon, din doua serii, Federația Romana de Handbal va incerca sa implementeze un sistem cu trei sau patru serii. „Ne pregatim de noul sezon, se pare ca au aparut primele modificari și ma refer aici la sistemul de desfașurare a competiției. Incepand…

- Gamerii care își doresc îmbunatațirea sistemelor cu un GPU GeForce GTX din seria 10 au începând de azi mai multe opțiuni pentru achiziția de hardware la prețuri avantajoase. Astfel, placile grafice GeForce GTX din seria 10 sunt disponibile în cadrul campaniei…

- ASUS a anuntat o noua versiune a mouse-ului pentru jocuri ROG Gladius, imbunatatit cu un senzor optic mai precis si modul wireless care reduce latenta conexiunii. ASUS ROG Gladius II este compatibil cu sistemul Aura Sync, efectele de lumini RGB putand fi sincronizate cu cele ale altor componente PC…