- Laptopul convertibil ASUS ZenBook Flip 13 UX363, echipat cu procesoare Intel Core din generația a 11-a, este disponibil pe piața locala in multiple configurații. Convertibil și compact, acesta ofera o paleta larga de porturi: o ieșire HDMI de dimensiuni mari, un port USB Type-A și 2 porturi USB-C Thunderbolt…

- ​Primul model electric al Dacia, despre care compania a dat pe larg detalii saptamâna trecuta, costa 17.800 de euro în Ungaria, înainte de aplicarea subvențiilor. Este prima țara în care se comunica un preț pentru mașina care va ajunge la companiile de ride-sharing în primavara…

- Lenovo a anunțat ca primul laptop portabil, modelul ThinkPad X1 Fold care poate fi precomandat în SUA, la prețul de aproape 2.500 de dolari. Poate fi folosit precum o tableta foarte mare, dar și ca laptop standard, având sistem de operare Windows 10 Pro.Display: 13,3-inci flexibil…

- Ultra-compactul ZenBook Flip S (UX371) este primul laptop ASUS ce urmeaza sa fie verificat pentru design pe platforma Intel Evo. Poate fi transportat fara efort, masurand numai 13,9 mm in grosime și cantarind doar 1,2 kg. Ecranul touchscreen, NanoEdge 4K UHD OLED, validat PANTONE pentru acuratețea culorilor,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca transferarea deciziilor de la nivelul Guvernului la nivelul autoritatilor locale, constatata in ultima perioada, reprezinta o „fuga de responsabilitate”. Prezent miercuri la Sfantu Gheorghe pentru lansarea candidatilor UDMR Covasna la alegerile locale,…

- Samsung a prezentat astazi noua generație pentru categoria dispozitivelor pliabile, Samsung Galaxy Z Fold2 . Noul device imbina designul indrazneț cu tehnologia avansata, astfel incat utilizatorii sa aiba incredere in folosirea intensiva a dispozitivului zi de zi. Experiențe de conținut complete și…

- ASUS anunța disponibilitatea in țara noastra a noii ediții ZenBook Duo (UX481) cu ecran principal tactil 14 inchi, precum și cu ASUS ScreenPad Plus de 12,6 inchi. ScreenPad Plus schimba modul in care utilizatorii pot interacționa cu laptopul lor, permițand fluxuri de lucru care imbunatațesc productivitatea…

- Primul laptop din lume cu ecran tactil de 14 inchi și ScreenPad Plus a venit in Romania: ScreenPad Plus cu diagonala de 12,6 inchi interacționeaza perfect cu ecranul principal pentru imbunatațirea productivitații. Performanțe de top: Construit pentru productivitate fara efort grație procesorului Intel…