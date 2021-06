Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica a evitat esecul cu FK Csikszereda in ultimul meci al sezonului. Ramasa fara sanse la baraj, echipa alb-violeta s-a vazut condusa cu 2-0 la pauza de amfitrioni, care mai luptau pentru obiectivul de a ajunge pana la urma in elita. S-a incheiat insa 2-2 dupa ce timisorenii au beneficiat…

- ASU Politehnica nu mai are nici sanse matematice de a ajunge la baraj dupa ultima etapa a Ligii 2 si asta din cauza unui criteriu ciudat. Daca alb-violetii ar bate duminica la Miercurea Ciuc iar Calarasiul ar pierde la Craiova, tot elevii lui Cristian Pustai ar fi „calificati” gratie punctelor facute…

- Fara obiectiv pe final de sezon in campionat, acolo unde ar fi ramas pe 9 indiferent de rezultatele ultimei runde, SCM Politehnica s-a impus, scor 34-30, in fata celor de la CSU din Suceava, grupare clasata doar pe 12. Pentru elevii lui Vlad Caba urmeaza cel putin o partida in competitia K.O., la finele…

- Alb-violetii au simtit in premiera gustul victoriei in play-off-ul Ligii 2. Dupa mai multe partide nereusite, ASU Politehnica a invins, cu putin noroc, Dunarea Calarasi, scor 2-1, in urma reusitei spaniolului Jose Casado (foto, in picioare) din prelungirile partidei. Prin aceste trei puncte, elevii…

- Sa fie a patra oara cu noroc? Asta se intreaba deopotriva suporterii si jucatorii alb-violeti. Dupa ghinionul din intermediara, cu Rapid, meci in care a cedat dupa ce a incasat doua goluri pe final (scor 1-2), ASU Politehnica isi indreapta atentia rapid spre CS Mioveni, urmatoarea borna din zona play-off-ului…

- ASU Politehnica nu a inceput foarte bine play-off-ul, avand un egal si un esec, ambele in deplasare. Sperantele alb-violetilor la o clasare macar in zona de baraj se leaga si de partidele de acasa. Maine, cu Dan Alexa din nou pe banca, timisorenii spera sa doboare Rapidul, poate cea mai in forma echipa…

- Alb-violetii nu au avut un joc bun si nici inspiratie in ultima runda a sezonului regular, dar si-a indeplinit principalul obiectiv. ASU Politehnica va juca in play-off-ul de promovare pentru Liga I, desi a pierdut, scor 0-2, cu Concordia Chiajna. Elevii lui Dan Alexa au ajuns sa depinda in cele din…

- Premierul Florin Cițu a declarat, marți, la finalul ședinței de Guvern, ca „lista de vaccinare va fi epuizata foarte rapid”, in contextul in care sunt inscrise 771.663 de persoane, iar de saptamana viitoare capacitatea de vaccinare va crește. Intr-o declarație de presa, susținuta inainte de anunțarea…