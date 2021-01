Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica a pierdut cel de-al doilea joc de pregatire disputat in 2021. A fost 1-3 cu CSM Resita pe „sinteticul” din Valea Domanului dupa doua reprize de cate 50 de minute fiecare. Dan Alexa a anuntat dupa acest joc ca isi mai doreste o intarire. Alb-violetii au inceput jocul din Valea Domanului…

- ASU Politehnica si-a inceput astazi stagiul programat pana la urma pe plan local. Lotul pregatit de Dan Alexa nu e lipsit de noutati. Romario Rus, care a marcat chiar impotriva alb-violetilor in toamna din postura de jucator al celor de la ACSF Comuna Recea, s-a alaturat echipei timisorene. Rus (26…

- ASU Politehnica a efectuat azi pe Stadionul „Stiinta” primul antrenament din anul 2021. Antrenorul Dan Alexa are deocamdata putine certitudini noi in lot pentru atacarea sezonului de primavara, alte mutari fiind asteptate zilele urmatoare. O noutate la reunire a fost insa aparitia goalkeeperului George…

- ASU Politehnica va avea in noul an si un nume nou in staff-ul tehnic condus de Dan Alexa. Antrenor in cadrul Centrului de copii si juniori al alb-violetilor, fostul capitan al „Baietilor in ghete”, Cristian Galan, a revenit la prima echipa intr-o postura noua, cea de „secund” al „Chirurgului”. Galan…

- Alb-violetii au suferit primul si ultimul esec intr-un meci oficial pe teren propriu in 2020. Anul nu a fost incheiat de ASU Politehnica asa cum si-ar fi dorit suflarea alb-violeta, dupa un 0-2 cinic cu „fratii” de la Rapid. Giulestenii au punctat devreme pe „Stiinta” si au stabilit scorul final inaintea…

- ASU Politehnica are maine o reeditare a duelului din campionat din urma cu trei saptamani. Alb-violetii joaca din nou cu U Craiova 1948, dar de aceasta data inclestarea conteaza pentru 16-imile Cupei si se disputa, in mansa unica, pe arena „Ion Oblemenco”. Antrenorul Dan Alexa si-a exprimat dorinta…

- ASU Politehnica a bifat un succes foarte important dupa trei remize in campionat. Victoria de azi a venit si in fata unui adversar greu din Liga 2 – Petrolul condus de Viorel Moldovan – si inseamna totodata urcarea timisorenilor pe locul 2 in clasament. A fost 1-0 prin reusita de senzatie din prima…

- Maine e ziua in care Dan Alexa debuteaza ca „sef” al bancii tehnice la ASU Politehnica intr-un meci oficial. Pe „Dan Paltinisanu” soseste Petrolul Ploiesti, mare favorita la promovare, dar care nu se regaseste la acest moment in Top 6 al Ligii 2. Ambele echipe au fost afectate de Covid saptamana trecuta,…