- CS Mioveni a trecut de Dunarea Calarași, scor 5-1, in etapa cu numarul 3 a play-off-ului din Liga 2 și le sufla in ceafa celor doua echipe de pe locurile direct promovabile, FC U Craiova și Rapid. Primele doua clasate vor promova direct in Liga I, in timp ce ocupantele locurilor 3 și 4 […]

- Alb-violetii vor avea cu oltenii „lui Mititelu” cele mai multe dispute directe in acest sezon. Asta pentru ca, pe langa faptul ca se afla in acelasi esalon, cele doua s-au „vazut” si in Cupa. ASU Politehnica are un bilant pozitiv dupa primele doua intalniri cu FC U Craiova 1948: un egal alb pe „Stiinta”,…

- ASU Politehnica a inceput play-off-ul Ligii 2 cu un rezultat pozitiv. A fost 0-0 in fief-ul Dunarii Calarasi, la capatul unui joc dominat de gazde, dar in care alb-violetii au avut mai multe oportunitati importante de a inscrie, in special prin Petre Ivanovici. Echipa lui Cristian Pustai a incheiat…

- Alb-violetii nu au avut un joc bun si nici inspiratie in ultima runda a sezonului regular, dar si-a indeplinit principalul obiectiv. ASU Politehnica va juca in play-off-ul de promovare pentru Liga I, desi a pierdut, scor 0-2, cu Concordia Chiajna. Elevii lui Dan Alexa au ajuns sa depinda in cele din…

- FC Rapid a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 4-0 (2-0), echipa Dunarea Calarasi, in etapa a XX-a a Ligii a II-a, informeaza News.ro. Au marcat: Ariel Lopes '3 (a), Balan '19, '67, Hlistei '71 (p). Dupa acest succes, Rapid a urcat de pe locul 11 pe locul 8, cu 30 de puncte,…

- ASU Politehnica a fost aproape de sferturile Cupei, dar a sfarsit pana la urma in a pierde duelul cu Astra pe un „Mare oval” inghetat inainte de start. Alb-violetii au dominat si au condus pe tabela cu 1-0 pana in minutul 59. Intrarea unui jucator crescut pe Bega la oaspeti, Silviu Balaure, a rasturnat…

- SCM Craiova „respira“, in sfarsit, in Liga Florilor. Formatia din Banie a reusit sa puna punct seriei de rezultate negative din campionat si sa obtina o victorie importanta cu CSM Slatina. A fost 29-19 pentru trupa lui Bogdan Burcea, care a ajuns la 9 puncte in clasament si a urcat un loc, pana pe 11.…

- ASU Politehnica a castigat cu un scor categoric primul joc de pregatire din noul an. A fost 6-1 cu Pobeda Star Bisnov, grupare de Liga a IV-a din Dudestii Vechi, care in ultima perioada a fost inactiva din cauza coronavirusului. La alb-violeti a debutat si proaspata achizitie din Serbia – Pavle Radunovic,…