- „Baietii in ghete” vor fi de maine pe drumuri timp de jumatate de saptamana. ASU Politehnica va lega dificila deplasare de la Ploiesti de un alt meci complicat – restanta cu Gloria Buzau. Desi pornesc cu sansa a doua in ambele jocuri, alb-violetii sunt optimisti ca vor obtine puncte din periplul de…

- „Baietii in ghete” au fost depasiti de miza „Derby-ului Vestului” si au cedat pe terenul rivalei din Arad. A fost 1-0 pentru UTA desi gazdele au avut in ultima jumatate de ora un om mai putin pe teren. ASU Politehnica a fost sustinuta ireprosabil din sectorul oaspetilor, dar a ajuns pe loc retrogradabil…

- „Baietii in ghete” nu au obtinut a doua victorie acasa, dar au legat cinci partide fara esec. ASU Politehnica a marcat si si-a creat multe ocazii cu solida Metaloglobus Bucuresti, dar s-a incheiat nececis: 1-1. Mircea Axente a deschis scorul, dar oaspetii au egalat rapid in urma unui penalty acordat…

- ASU Politehnica si-a amanat partida de la Buzau din runda a 11-a pentru ca are doi jucatori convocati la loturile nationale. Urmatorul joc al „Baietilor in ghete” va fi tot pe teren propriu, la mijlocul saptamanii viitoare, cand pe „Stiinta” e asteptata Metaloglobus Bucuresti. Timisorenii au evitat…

- ASU Politehnica a pus capat celei mai negre serii de la inceperea noului proiect, cel putin in privinta golurilor. La fel ca la Tg. Jiu „Baietii in ghete” au reusit sa castige la trei reusite diferenta la Dr. Tr. Severin. Alb-violetii si-au surprins si proprii suporteri impunandu-se cu 4-1 in fata celor…

- SCM Politehnica si-a aflat in aceasta seara adversara din turul II preliminar al Cupei EHF. Elevii lui Pero Milosevic vor da piept cu formatia elena Olympiakos Pireu, care s-a impus in primul tur in fata bosniacilor de la Borac Banja Luka. SCM Poli va avea parte de o dubla intalnire cu campioana Greciei…

- Debut cu un esec nesurprinzator pentru Mugur Gusatu pe banca lui ASU Politehnica. „Baietii in ghete” au fost invinsi, fara mari probleme, de catre liderul-surpriza Turris Turnu Magurele, scor 2-0. „Baietii in ghete” au rezistat doar o repriza in Teleorman, unde au facut din nou un joc foarte defensiv.…