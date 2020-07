Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul Universitații Craiova, Cristiano Bergodi, a primit, marți, rezultatul celui de-al doilea test COVID-19, dupa ce primul a ieșit neconcludent. Italianul nu are coronavirus, anunța MEDIAFAX.Doar team managerul echipei Universitatea Craiova, Lucian Pretorian, are COVID-19, insa este…

- Tavi Clonda și-a facut de doua ori testul pentru noul coronavirus, dupa ce a luat contact cu colegii de la Te cunosc de undeva. Gabriela Cristea , soția artistului, a vorbit despre ce s-a intamplat in ultimele 10 zile in familia ei și despre temerile pe care le-a avut. „In acest moment, totul este…

- Dinamoviștii ar fi trebuit sa primeasca in aceasta seara rezultatele testelor pentru Covid-19, dar o eroare tehnica prelungește emoțiile „cainilor”. Dinamo e cea mai ghinionista echipa din Liga 1. Negoița nu reușește sa vanda clubul, in ciuda numeroaselor tentative, fanii fac eforturi supraomenești…

- Guvernul israelian a inceput efectuarea de teste pentru detectarea anticorpilor COVID-19 pe 100.000 de cetațeni, intr-una dintre cele mai mari astfel de campanii din lume. Autoritațile spun ca scopul campaniei este de a preveni apariția unui al doilea val al pandemiei de COVID-19 in aceasta țara, informeaza…

- Ricardinho (26 de ani), fundașul dreapta al celor de la FC Voluntari, a fost depistat pozitiv cu COVID-19 la primul test efectuat, cel rapid, a primit azi rezultatului celui de-al doilea test. Jucatorul nu are coronavirus. Portughezul de la FC Voluntari, revenit recent din țara natala, i-a speriat pe…

- Barbatul in varsta de 75 de ani din comuna Farcașa a pierdut lupta cu COVID-19. Acesta a decedat sambata, 2 mai, in jurul orei 13:30. De menționat ca el avea și alte probleme de sanatate. Practic, este al doilea deces provocat de coronavirus in județul Maramureș. ZiarMM 20 de cadre medicale și sanitare…

- Impactul real al pandemiei COVID-19 pe piata imobiliara din Europa Centrala si de Est se va resimti pe parcursul celui de-al doilea trimestru al anului, in timp ce pe termen mediu si lung accentul va fi pus pe masuri de siguranta si sanatate, precum si pe tehnologie, considera reprezentantii CBRE."Impactul…

- Personalul de la secția Oncologie a Spitalului Județean de Urgența din Craiova a fost retestat pentru Covid-19. Reamintim ca la secția unitații, o asistenta medicala a fost depistata cu noul coronavirus in urma cu cateva zile, in cadrul unei campanii de testare preventiva a cadrelor din secțiile de…