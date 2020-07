Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica a sunat adunarea, desi mult asteptatele masuri de relaxare dupa 1 iulie au aparut „cu pipeta”. In aceste conditii „Baietii in ghete”, in numar de 25 la prima sedinta, au fost impartiti in trei grupe separate de pregatire sub comanda lui Tavi Benga. Printre tinerii clubului au aparut si nume…

- „Baietii in ghete” isi stiu deocamdata sase dintre adversarele verii. Politehnica va disputa opt jocuri de pregatire in total, trei dintre aceste meciuri sunt cu formatii de liga secunda. Cele mai importante teste sunt la prima vedere cele cu CSM Resita si FC U Craiova 1948, nou promovata in B patronata…

- SCM Politehnica a anuntat astazi patru noi transferuri. Printre noutatile trupei alb-violete se numara internationalul portughez Sergio Barros, portarul sarb Aleksandar Milenkovic, dar si fratii Aron si Calin Dedu, copiii presedintelului FRH, Alexandru Dedu! Timisorenii au anuntat si cateva plecari.…

- Asa cum se anticipa, saptamana aceasta s-a oficializat „rocada” de la nivelul conducerii Politehnicii Timisoara. Locul de presedinte al echipei de fotbal din Liga a II-a, lasat vacant de Florin Dragan, dupa ce a fost ales la inceputul anului in functia de rector, a fost ocupat de fostul rector, prof.…

- Colaborarea dintre Fuego si primarul comunei Boldu, Marian Margarit, a ajuns deja la zece piese, dintre care opt au fost deja lansate pe piata. Respectand aceeasi reteta care s-a dovedit de succes, versurile si muzica Marian Margarit, orchestratie Georgian Margarit, si interpretarea Fuego (Paul Surugiu),…

- „Baietii in ghete” raman sa se pregateasca in continuare individual. ASU Politehnica nu reia deocamdata antrenamentele „la comun”, principalul impediment fiind protocolul actual care ar genera costuri greu de suportat de club in aceasta perioada. Cum sezonul 2019-20 e incheiat oficial cu alb-violetii…

- Trei anexe de la doua gospodarii din comuna Budacu de Jos, au fost afectate, miercuri, de un incendiu puternic. Din fericire, flacarile nu au ajuns la locuințele aflate in imediata vecinatate. Echipajele de intervenție ale pompierilor bistriteni au intervenit, miercuri, la un incendiu puternic care…

- Meteorologii au emis luni o atenționare cod galben de furtuni și vant puternic, valabila maine, in aproape toata țara, dar și una de vreme rea, care va incepe luni seara. INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 11 mai, ora 22:00 – 12 mai, ora 09:00 Fenomene vizate: manifestari de instabilitate…