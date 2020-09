Stiri pe aceeasi tema

- Fara esec dupa trei etape, ASU Politehnica e optimista inaintea deplasarii scurte la Resita pentru Derby-ul cu CSM. Octavian Benga, tehnicianul alb-violetilor, fost antrenor si la rosso-neri incearca sa mute presiunea jocului pe gazde, care vor ramane mai jos in clasament si in cazul unei victorii sambata.…

- Clubul timisorean a anuntat astazi intreruperea colaborarii cu goalkeeperul Mario Contra. Tanarul portar ar urma sa semneze cu o grupare de prima liga imediat dupa plecarea de la ASU Politehnica. Contra, care va implini peste opt zile 21 de ani a petrecut putin peste un an de zile in randul „Baietilor…

- ASU Politehnica si-a intarit compartimentul ofensiv printr-un jucator strain. Masivul varf de atac Stjepan Plazonja a fost imprumutat de alb-violeti de la prim-divizionara FC Hermannstadt. ASU Poli a facut al doilea transfer al verii, dupa fundasul stanga Claudiu Pamfile, a mai sosit sub comanda lui…

- Cele doua timisorene din Liga 2 au fost primele care au primit „bilet de ordine” la stabilirea tintarului. ASU Politehnica va debuta acasa in noul sezon, avand un meci greu cu CS Mioveni. De partea cealalta Ripensia are primul meci, „afara” pe terenul lui FC U Craiova. ASU Poli si Ripensia alterneaza…

- Veste buna din tabara alb-violeta. Din aceasta dimineata antrenorul Octavian Benga poate miza pe toti elevii sai la antrenamente. Cei trei jucatori afectati de COVID-19 de la ASU Politehnica, Mario Contra, Raul Vidrasan si Bogdan Vasile, au primit rezultate negative dupa testarea efectuata luni. Mario…

- ASU Politehnica a hotarat sa-si exprime public pozitia in privinta modului in care ar trebui sa arate Liga 2 in sezonul viitor in contextul pandemiei cu noul coronavirus. Clubul alb-violet militeaza in continuare pentru o editie cu doua serii, cel putin temporar, date fiind numeroasele probleme, inclusiv…

- Alb-violetii au primit rezultatele pentru restul de 18 teste pentru depistarea COVID-19 efectuate joi. Mario Contra a iesit pozitiv la un test separat. Astazi, ASU Politehnica a anuntat ca 17 membri au primit rezultatul negativ, dar inca nu a fost clarificata situatia mijlocasului Raul Vidrasan. Celalalt…

- Formatia timisoreana sustinuta si financiar de suporteri a reusit sa-si pastreze in mare parte jucatorii din primavara, dar au mai inregistrat inca o plecare notabila. Dupa cele trei stiute inca de la inceputul lunii iunie, astazi ASU Politehnica s-a despartit de comun acord de singurul ei international…