Stiri pe aceeasi tema

- Alb-violetii au inceput sa lege victoriile pe „Stiinta”. ASU Politehnica a tratat-o serios pe Sportul Snagov si nu s-a pacalit precum fratii din Giulesti. A fost 2-0 pentru elevii neinvinsului Tavi Benga, dupa golurile „de La Liga” marcate de Alin Ignea si Mircea Axente. Scorul putea fi si mai mare…

- Ripensia si ASU Politehnica si-au impartit punctele la Padurea Verde. A fost un 1-1 cu tensiune, scor stabilit inca din prima parte a intalnirii din runda a 17-a, intermediara a Ligii 2. Oaspetii alb-violeti au deschis scorul prin Mircea Axente contrar cursului jocului iar gazdele au egalat prin Claudiu…

- ASU Politehnica a castigat un meci „de sase puncte” cu FK Csikszereda Miercurea Ciuc, scor 1-0, in runda a 15-a a Ligii 2. Singurul gol al partidei a fost marcat in repriza secunda de Alin Ignea, care i-a facut astfel fericit debutul lui Octavian Benga pe banca „Baietilor in ghete”. Tehnicianul a sarbatorit…

- ASU Politehnica nu a revenit cu mana goala din periplul de peste Carpati: Ploiesti+Buzau. Alb-violetii au invins azi cu 1-0 pe terenul celor de la SCM Gloria Buzau, jocul restanta din etapa a 11-a. Victorie in urma careia alb-violetii au parasit locurile retrogradabile. Singurul gol al partidei a fost…

- FC Arges s-a impus cu 3-1 in meciul de pe teren propriu cu SCM Gloria Buzau, in incheierea etapei a 14-a a Ligii 2, si a egalat la puncte chiar adversarul de lunea trecuta. Andrei Blejdea, cu o dubla, Nini Popescu, respectiv Valentin Alexandru au marcat golurile partidei. A fost, totodata, primul succes…

- ASU Politehnica si-a amanat partida de la Buzau din runda a 11-a pentru ca are doi jucatori convocati la loturile nationale. Urmatorul joc al „Baietilor in ghete” va fi tot pe teren propriu, la mijlocul saptamanii viitoare, cand pe „Stiinta” e asteptata Metaloglobus Bucuresti. Timisorenii au evitat…

- SCM Politehnica ramane fara succes in noul sezon. Handbalistii alb-violeti au fost invinsi azi la scor, 24-32, pe terenul puternicei Potaissa Turda. Singurul alb-violet care s-a ridicat la un nivel bun a fost Marius Sadoveac. Alb-violetii nu au reusit sa aiba deloc initiativa in inima Ardealului. Gazdele…

- Debut cu un esec nesurprinzator pentru Mugur Gusatu pe banca lui ASU Politehnica. „Baietii in ghete” au fost invinsi, fara mari probleme, de catre liderul-surpriza Turris Turnu Magurele, scor 2-0. „Baietii in ghete” au rezistat doar o repriza in Teleorman, unde au facut din nou un joc foarte defensiv.…