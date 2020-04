Stiri pe aceeasi tema

- O asistenta medicala care lucreaza la un spital din Statele Unite a facut o marturie cutremuratoare despre razboiul nevazut pe care il dau cadrele medicale, in lupta impotriva coronavirusului.

- Claudiu Daniel Catana a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Tineretului si Sportului, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban. Decizia a fost publicata miercuri in Monitorul Oficial. AGERPRES/ (AS - autor: Daniel Florea, editor: Antonia Nita,…

- Doriane, ce le faci? Cantaretul continua sa le dea palpitatii fanelor, cu fiecare aparitie incendiara. De curand, faimosul artist a reusit sa-si faca admiratoarele sa suspine, lasandu-se fotografiat intr-un cadru intim, in timp ce isi facea dus.

- Marti dimineata, jandarmii vranceni au intervenit pentru eliberarea unui bursuc blocat sub un butoi in curtea unei locuinte de pe strada Margaretelor, din comuna Urechesti. Jandarmii au actionat impreuna cu biologi din cadrul Asociatiei pentru Conservarea Diversitatii Biologice Focsani (ACDB) si personal…

- Un pacient aflat in drum spre spital cu o ambulanta a fost preluat de o alta salvare dupa ce... autospeciala a fost implicata intr-un accident. Coliziunea a avut loc in sectorul Buiucani al Capitalei, la intersectia strazilor Vasile Lupu si Vissarion Belinski.

- Prima Super Luna din acest an va fi vizibila in data de 9 februarie. Prima Super Luna din 2020, cunoscuta si sub numele de Super Luna de Zapada, va atinge punctul maxim duminica, 9 februarie, la ora 09:30, ora Romaniei. Astronomii de la NASA explica faptul ca acest fenomen va putea fi observat in zilele…

- Barbatul care a injunghiat mai multe persoane in cartierul londonez Streatham si a fost ulterior impuscat de politie fusese eliberat din inchisoare cu doar cateva zile in urma, fiind condamnat pentru infractiuni in legatura cu terorismul.

- Probabil ultima fotografie cu Kobe Bryant in viața a fost facuti de un puști, fan al legendarului baschetbalist, cu doar cateva ore inainte ca acesta sa moara alaturi de una dintre fiicele lui și alte șapte persoane, dupa ce elicopterul lui s-a prabușit.