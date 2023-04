Astronomii au detectat semnal radio de la o planetă stâncoasă: speranțe noi pentru viața extraterestră Astronomii americani au numit exoplaneta stancoasa “YZ Ceti b” – susținand ca este un candidat principal pentru a avea un camp magnetic asemanator cu cel al Pamantului, ceea ce ar putea oferi raspunsuri vitale in cautarea vieții extraterestre. Astronomii au detectat un semnal radio “coerent” de pe o planeta extraterestra, ceea ce a reaprins speranța ca exista viața extraterestra. Se crede ca semnalul provine de la o planeta indepartata, de marimea Pamantului, ceea ce ar putea indica faptul ca aceasta are un camp magnetic similar celui al Pamantului. Astronomii americani au numit exoplaneta stancoasa… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

