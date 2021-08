Oamenii de știința au gasit o „spartura” neobișnuita intr-unul din brațele spiralate ale Caii Lactee, care ar putea dezvalui noi informații despre istoria galaxiei noastre, scrie Space.com . Gruparea de stele tinere și nori gazoși este descrisa de Jet Propulsion Laboratory al NASA ca „o așchie care iese dintr-o scandura de lemn”. Gasirea acestei „sparturi” este o realizare in sine, deoarece Pamantul se afla in mijlocul Caii Lactee, ceea ce ingreuneaza incercarile astronomilor de a realiza o harta a galaxiei. In aceste condiții, oamenii de știința au doar o idee aproximativa despre marimea și forma…