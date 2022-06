Astronomii au descoperit o gaură neagră surprinzătoare. Înghite un „Pământ” pe secundă Astronomii au descoperit gaura neagra cu cea mai rapida crestere din ultimele noua miliarde de ani, a anuntat miercuri Universitatea Nationala din Australia (ANU), anunta dpa. Gaura neagra, cu masa de trei miliarde de sori, consuma echivalentul unui Pamant in fiecare secunda si straluceste de 7.000 de ori mai puternic decat toata lumina din propria galaxie, potrivit echipei internationale conduse de astronomii ANU care a descoperit-o. "Astronomii vaneaza astfel de obiecte de mai bine de 50 de ani. Au gasit mii de altele mai slabe, dar aceasta uimitor de stralucitoare a trecut neobservata", a afirmat… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

