Astrocafe.ro: Horoscop pentru sambata, 30 octombrie 2021 BerbecPe de o parte vor interveni relatiile sentimentale, iar pe de alta parte se vor ivi ocazii de a te ocupa de hobby uri alaturi de prieteni. S ar putea sa simti ca esti dus de val si te trezesti in situatii neplanificate de tine. Bine ar fi sa te bucuri de tot ce se iveste, insa cu masura. Exista riscul sa te entuziasmezi fara rost. Vorbeste putin, asculta atent ce spun ceilalti si evita sa iei decizii sau sa iti asumi responsabilitati care te depasesc.TaurSunt zile minunate de a le petrece ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- BerbecLuna in Rac activeaza, in cazul tau, exact zona casei si familiei, semn ca astazi e necesar sa lasi deoparte propriile interese si preocupari, pentru a rezolva probleme care tin de locuinta si patrimoniu. Aspectele sunt armonioase si te sustin in ce priveste o investitie semnificativa, intrucat…

- BerbecAr fi minunat sa faci excursii, vizite la rude si prieteni, dar si sa studiezi sau sa inveti lucruri noi. Farmecul tau, entuzisamul de care dai dovada iti va atrage admiratori, dar si persoane care vor dori sa te contrazica. Recomandabil este sa ti alegi cuvintele cu grija, sa vorbesti putin,…

- BerbecO zi in care poti cheltui multi bani. Cheltuielile principale pot fi pentru imbunatatirea sanatatii, pe analize medicale sau chiar pe interventii chirurgicale. Fii prudent, deoarece tendinta de a te pripi in alegeri si concluzii este la cote mari. Pe de alta parte, veniturile tale din munca desfasurata…

- BerbecEste o zi buna pentru a pune la cale planuri marete legate de un nou stil de viata, noi relatii si chiar noi trasee profesionale. Esti foarte determinat sa te ocupi mai mult de tine, sa ti imbunatatesti viata la modul general. De aceea, rezerva momente pentru a medita in tihna si in taina. Minunat…

- BerbecRezerva aceste zile de weekend pentru odihna, relaxare, detasare de forfota cotidiana. Atat sufletul, cat si trupul tau au nevoie de relationare cu lumile spirituale, de meditatie profunda. Adopta o dieta usoara, plimba te in aer liber, viziteaza locuri sfinte si stai de vorba numai cu persoanele…

- BerbecMentalul iti este agitat si de aici este posibil sa relationezi greu cu ceilalti. Pastreaza ti cumpatul, ordoneaza ti gandurile si vorbeste strictul necesar. Pe de alta parte se pot incheia unele relatii cu persoanele din anturajul apropiat, atat la serviciu, cat si in plan personal. Evita sa…

- BerbecEsti pus pe sotii, iar cheful de distractii si aventuri este foarte vizibil. Pe de alta parte, inima ta tanjeste dupa un dram de iubire. Ceilalti se vor bucura de clipele petrecute alaturi de tine, pentru ca ii vei face sa se simta bine. Fii prudent, pentru ca sunt momente pasagere pe care mai…

- BerbecSunt zile favorabile activitatilor culturale, rafinarii mentalului si sufletului, dar mai ales pentru a dialoga cu oameni eruditi si scoliti in ale vietii. Invata, informeaza te, schimba idei cu cei dragi si traseaza ti un plan de imbogatire a bagajului educational. Poti fi ajutat in acest sens…