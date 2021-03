Stiri pe aceeasi tema

- Diana Brescan se alatura portofoliului Global Records și lanseaza clipul primei sale piese, Felina, in colaborare cu artistul argentinian Frijo. Artista iubește sa exprime feminitate și senzualitate prin proiectele pe care le prezinta publicului, iar acest lucru reiese și din Felina, o melodie care…

- Piesa “Numai tu” este un martisor muzical care s-a lansat cu videoclip pe canalul de YouTube Elena Ionescu Official, in data de 8 martie, special pentru toate doamnele si domnisoarele care merita o melodie de dragoste, facuta special pentru aceasta perioada in care toti ne dorim sa ascultam muzica buna…

- Major Lazer lanseaza mult asteptatul single in limba spaniola, “Diplomatico”, alaturi de superstarul latino, Guaynaa. Piesa va fi inlcusa pe albumul “Music Is The Weapon (Reloaded)”, care se va lansa pe data de 26 Martie. De cand s-a facut cunoscut la nivel global cu hit-ul “Rebota” in 2018, artistul…

- Piesa „Noi”, semnata de Alina Eremia, urca in topul Mediaforest și ocupa primul loc intre cele mai ascultate piese de la radio din ultima perioada. Și in mediul digital, melodia are rezultate bune și e apreciata. Cum de s-a intamplat acest lucru? 273.000 de accesari pe Spotify, aproape 5 milioane de…

- Și-au dorit sa fie cunoscuți și au reușit. Rombi și Bombi, cele doua personaje animate au lansat single-ul de debut „Rom Bim Bom”. Rombi, vulpea portocalie, și Bombi, pisica neagra, au cucerit deja TikTok-ul, dar și țari precum Rusia, Armenia, Ucraina, Belarus și Kazahstan. Mai mult, „Rom Bim Bom”,…

- Holy Molly este o artista extrem de senzuala, cu o voce a carei profunzime ramane intiparita in minte. Dupa ce primele sale patru single-uri au strans milioane de vizualizari pe YouTube și s-au auzit in țari precum Germania, Polonia, Rusia și Romania, Molly revine cu o noua piesa cu un mesaj puternic…

- Sebastian Dobrincu vine cu o noua piesa de dragoste dedicata celor care doresc sa se intoarca la persoana iubita: „Inima naiva”, o colaborare cu Ioana Ignat, artista recunoscuta pentru timbrul inconfundabil. „Inima naiva” este o piesa pop cu influența dance, care transmite emoție și regretul desparțirii…

- Andreea Bostanica este unul dintre cei mai populari artisti din noul val de adolescenti talentati din Romania si Moldova ea inregistrand pana in prezent : 446k Followers pe Instagram, 445k subscribers pe Youtube, 770k pe TikTok, cu milioane de vizualizari adunate pana acum la videoclipurile anterioare,…