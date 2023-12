AstraZeneca şi firma americană Absci colaborează la proiectarea unui anticorp pentru combaterea cancerului Colaborarea isi propune sa valorifice tehnologia AI a Absci pentru analiza proteinelor la scara larga pentru a gasi o terapie oncologica viabila, un obiectiv principal al AstraZeneca. Nu s-a spus ce tip de cancer intentioneaza sa tinteasca cel doua companii. Absci si AstraZeneca nu au raspuns imediat la solicitarile Reuters de comentarii. Acordul include un comision initial pentru Absci, finantare pentru cercetare si dezvoltare si plati in anumite etape importante, precum si redevente pentru orice vanzare de produse, a scris ziarul. Sean McClain, fondatorul si directorul executiv al Absci, a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

