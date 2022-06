AstraZeneca intră tare pe piața medicamentelor care tratează cancerul: Anunțul companiei despre noua terapie AstraZeneca a declarat luni ca doua dintre terapiile sale existente au fost recomandate pentru tratarea pacienților cu anumite forme de cancer de san cu risc ridicat in Uniunea Europeana, ceea ce reprezinta un impuls pentru portofoliul oncologic al companiei. Lynparza, un medicament impotriva cancerului dezvoltat in comun cu compania americana Merck, a fost recomandat pentru utilizarea de sine statatoare sau in combinație cu terapia endocrina la adulții cu o forma de cancer de san in stadiu incipient cu mutații genetice, anunța Reuters, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Norvegia va trimite in UE mai multe gaze naturale, potrivit unui acord incheiat joi, 23 iunie. Anuntul vine in contextul in care aproape jumatate dintre statele membre se confrunta cu o reducere a livrarilor de gaze rusesti, informeaza Reuters. Frans Timmermans, vicepresedintele executiv pentru Pactul…

- Eurovision Song Contest 2023 nu va putea fi organizat in Ucraina, avand in vedere razboiul, a anunțat vineri Uniunea Europeana de Radiodifuziune (EBU), adaugand ca este in discuții cu BBC pentru a-l gazdui in Marea Britanie, scrie Reuters. Reamintim ca Eurovision 2022 a fost caștigat de Ucraina, cu…

- Compania farmaceutica britanica AstraZeneca a anuntat luni ca vaccinul sau anti COVID 19 Vaxzevria a fost aprobat pentru administrare ca a treia doza pentru adulti in Uniunea Europeana, relateaza AFP si Reuters. Profesionistii din domeniul sanatatii pot utiliza acum Vaxzevria ca a treia doza la pacientii…

- Compania farmaceutica britanica Astrazeneca a anuntat, luni, ca Agentia Europeana a Medicamentelor a aprobat a treia doza pentru adulti in Uniunea Europeana a vaccinului Vaxzevria anti-COVID, transmite Le Figaro. Citește și: Termocentrala Mintia va fi scoasa la vanzare! Care este prețul de pornire al…

- Doza a treia a vaccinului anti-COVID de la Astra Zeneca va fi folosita exclusiv pentru adulți in Uniunea Europeana. „Profesionistii din domeniul sanatatii pot folosi acum Vaxzevria ca a treia doza la... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Parlamentul European cere acordarea Republicii Moldova a statutului de stat candidat la Uniunea Europeana. Anunțul a fost facut de europarlamentarul roman Siegfried Mureșan pe pagina sa oficiala de Facebook . Europarlamentarul a precizat ca azi, 5 mai, voteaza in plenul Parlamentului European o rezoluție…

- Situatia de pe piata uleiului de floarea soarelui s-a imbunatatit in Uniunea Europeana in ultimele saptamani, pe masura ce producatorii s-au adaptat la deficitul creat de razboiul din Ucraina, iar unele livrari din aceasta tara au ajuns pe calea ferata sau cu camionul, a apreciat marti FEDIOL, Asociatia…

- Miliardarul Elon Musk s-a oferit sa cumpere Twitter pentru 41,39 miliarde de dolari, se arata intr-un document de reglementare depus joi, citat de agentia Reuters. Pretul oferit de Musk, de 54,20 dolari pe actiune, reprezinta un plus de 38- fata de pretul de inchidere al actiunilor Twitter de la 1 aprilie,…