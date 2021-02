Stiri pe aceeasi tema

- Patronul grupului Interagro, Ioan Niculae, condamnat definitiv joi la 5 ani de inchisoare cu executare, a ajuns in Romania și s-a predat poliției. Dupa ce a aterizat pe Aeroportul Henri Coanda din Capitala, patronul clubului de fotbal Astra Giurgiu a fost arestat. Sorin Dumitrascu, presedintele Federatiei…

- Dat in urmarire naționala de Poliția Romana , dupa ce nu a fost gasit la domiciliul sau din Zimmnicea, Teleorman, Ioan Niculae, 66 de ani, a declarat, la Antena 3 , ca se afla in Italia, la tratament, dar iși cauta zbor pentru a sosi vineri in Romania. „Sunt in Italia, internat. Trebuia sa ma externez…

- Ioan Niculae se va intoarce in inchisoare. La finalul anului trecut, Giovanni Becali a facut afirmatii devastatoare despre comportamentul patronului de la Astra Giurgiu in spatele gratiilor. „Am experiente foarte urate cu dansul. Are niste apucaturi de Evul Mediu. Eu l-am cunoscut mai bine la penitenciar.…

- Ioan Niculae, 66 de ani, patronul clubului de fotbal Astra Giurgiu, a fost condamnat joi, 18 februarie, la 5 ani de inchisoare in dosarul Interagro, potrivit minutei instanței, citata de G4Media . Decizia este definitiva și nu mai poate fi atacata. Procurorul Direcției Naționale Anticorupție ceruse…

- Situația economica generata de manifestarea pandemiei COVID-19 a impus ca prioritațile FNGCIMM pentru anul 2020 sa se alinieze masurilor Guvernului Romaniei, in vederea sprijinirii mediului de afaceri, a intreprinderilor mijlocii, mici și a microintreprinderilor. “In anul 2020 am acordat un numar…

- Nu mai puțin de 573 de elevi și profesori au fost confirmați cu COVID-19 in doar patru zile de la deschiderea școlilor. Dupa ce ministrul educației i-a prezentat situația, președintele Klaus Iohannis a anunțat, intr-o declarație de presa la Cotroceni, ca “situația este buna”. “Ne-am uitat la scolile…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrazi cu circulația intrerupta din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile. Pe principalele arterele, situația se prezinta astfel:…

- Florentin Matei (27 de ani) și-a dat „restart” in Cipru, dupa experiențele mai puțin reușite avute la FCSB și Astra Giurgiu. Vezi AICI clasamentul actualizat din Cipru + program Mijlocașul evolueaza din 2020 pentru Apollon Limassol, romanul aducandu-și contribuția la rezultatele solide ale formației…