- FCSB s-a impus in deplasare cu Astra, scor 3-0, in prima etapa din Liga 1. Denis Alibec (29 de ani) cere cu disperare sa fie lasat sa plece de la Giurgiu. Denis Alibec e aproape de un transfer in Turcia, la Samsunspor. Deși mutarea era data ca și sigura, atacantul are alta varianta. Ii transmite patronului…

- Astra și FCSB se intalnesc in prima etapa a sezonului de Liga 1. Bogdan Andone (45 de ani), antrenorul gazdelor, a oferit un discurs sincer cu cateva zeci de minute inaintea partidei. Astra are probleme serioase. Jucatorii și-au primit o parte dintre restanțe, dar situația e in continuare extrem de…

- Astra s-a reunit azi pentru a incepe pregatirile pentru noul sezon, iar antrenorul Bogdan Andone a vorbit despre posibile plecari ale lui Denis Alibec (29 de ani) și Constantin Budescu (31 de ani), jucator dorit de Dinamo. „Da (n.r. Budescu poate fi liderul din teren de la Dinamo), e un jucator care…

- Dani Coman (41 de ani), președinte la Astra, a dezvaluit faptul ca finanțatorul Ioan Niculae (66) va plati o parte dintre salariile restante care s-au adunat in ultimele luni la clubul giurgiuvean. De asemenea, vorbește despre posibilele plecari ale lui Denis Alibec (29) și Bogdan Andone (45), antrenorul…

- Denis Alibec (29 de ani) a vorbit la finalul partidei Astra - CFR Cluj, scor 2-2, meci in care a reușit sa marcheze golul egalizator. Denis a explicat care ramane motivația fotbaliștilor lui Astra, in condițiile in care giurgiuvenii nu vor putea evolua in Cupele Europene in sezonul viitor. „Daca pierdem…

- FCSB a pierdut cu Astra, 2-3, deși a condus cu 2-0, și și-a compromis astfel șansele la titlul, fiind acum pe locul 4, la 9 puncte de CFR Cluj și la 8 de Craiova. Elevii lui Bogdan Vintila au inceput bine și au condus rapid cu 2-0, prin golurile lui Ovidiu Popescu și Dennis Man, dar au cazut inexplicabil…

- Bogdan Andone (45 de ani), tehnicianul Astrei Giurgiu, a analizat la cald victoria cu FCSB, scor 3-2. Antrenorul giurgiuvenilor a vorbit despre cum și-a motivat jucatorii la pauza. „FCSB e o echipa foarte buna, cu mulți jucatori de profil ofensiv. Am fost galanți in prima repriza, a trebuit un șoc…

- ASTRA GIURGIU - FCSB. Denis Alibec a inscris, la 29 de ani, primul gol in campionat cu o lovitura de cap. Capitanul Astrei a marcat pentru 1-2 lovind cu capul o minge pe care a centrat-o Radunovici de pe stanga. Denis adunase 64 de goluri fara sa fi marcat cu capul pana acum. Cluburile pentru care…